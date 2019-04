Ballando con le stelle: esclusi i gemelli Sampaio

La seconda puntata di Ballando con le Stelle si è aperta con il ricordo del terremoto che dieci anni fa, il 6 aprile 2009, colpì l’Abruzzo, in particolare L’Aquila. Dopo il consueto saluto alla giuria, Milly Carlucci ha presentato il ballerino per una notte: ad esibirsi è stato l’ex calciatore Gabriel Batistuta con la moglie.

Ballando con le Stelle: le gare

Il primo ballerino in pista è stato Marco Leonardi con Mia Gabusi. La coppia più giovane del cast si è esibita in una salsa. La seconda coppia in gara è stata quella formata da Angelo Russo ed Anastasia. Si sono esibiti in un energico boogie. Il terzo ad a ballare è stato Enrico Lo Verso con Samanta.

Quarta concorrente in gara era Marzia Roncacci con Samuel Peron. La quinta ballerina in gara era Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro, danzando in un jive. A seguire Milena Vukotic con Simone De Pasquale in un boogie e poi l’esibizione del ballerino per una notte Batistuta con la moglie. Il settimo concorrente in gara è stato Ettore Bassi in coppia con Alessandra Tripoli.

L‘ottavo partecipante a Ballando con le Stelle è stato Antonio Razzi. Anche Ornella Boccafoschi ha scelto un boogie, poi è stata la volta del tango di Manuela Arcuri e Luca Favilla. Decimi in gara i gemelli Kevin e Jonathan Sampayo con Lucrezia Lando. L’undicesimo concorrente in gara è stato Daniel Osvaldo, che ha eseguito una salsa con Veera Kinnunen. Penultimo partecipante Lasse Matberg: per lui paso doble con Sara Di Vaira. Ultima concorrente a scendere in pista è stata Suor Cristina con il team Orodei.

La classifica e l’escluso

Il tesoretto social è stato vinto da Milena Vukotic. L’attrice ha conquistato i 10 punti raggiungendo per ora il primo posto. Milly Carlucci ha poi letto i nomi delle coppie ammesse alla terza puntata. Sono andati allo spareggio Marzia Roncacci ed i gemelli Sampaio. A lasciare Ballando con le Stelle 2019 sono stati i frattelli Sampaio.