Una fiaccolata per ricordare Nicoletta Indelicato. Oltre tremila persone hanno partecipato alla marcia per commemorare la giovane uccisa con 12 coltellate e poi data alle fiamme. Il suo cadavere è stato fatto rinvenire da Carmelo Bonetta in un vigneto di contrada Sant’Onofrio. In testa al corteo, anche i genitori adottivi della ragazza uccisa, Damiano Indelicato e Anna Rita Angileri, entrambi insegnanti. Dietro di loro uno striscione sul quale, accanto alla foto di Nicoletta, campeggiava la scritta: “Hanno ucciso il mio corpo ma io vivo insieme a voi”.

Il corteo è partito da piazza Marconi, a pochi metri dal palazzo in cui abitava la giovane uccisa.

“È volontà dei familiari e dei veri amici di Nicoletta – si legge in una nota del Comune di Marsala – che si organizzi questa fiaccolata per far in modo che non si spenga il ricordo di Nicoletta e la sua tragica vicenda. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di solidarietà e di sensibilizzazione”.

I carabinieri hanno arrestato Carmelo Bonetta, di 34 anni, reo confesso, e la fidanzata Margareta Buffa, di 29. Quest’ultima, come la vittima, è di origine romena e adottata da una coppia marsalese. Si indaga ancora per fare luce sul movente del delitto.

Il corteo è partito da piazza Marconi, a poca distanza dalla casa di Nicoletta Indelicato. Poi avanti in via Gramsci passando per via Pascarino, Via Amendola, Piazza Matteotti arrivando fino in via XI Maggio. Si è giunti infine in piazza della Repubblica dove si trova il luogo dove il 25 marzo si sono svolti i funerali della giovane, alla Chiesa Madre di Marsala.