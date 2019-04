Biografilm Festival di Bologna: a Letizia Battaglia il ‘Celebration of Lives Award’

Letizia Battaglia al Biografilm Festival di Bologna, dal 7 al 17 giugno, riceverà il premio Celebration of lives Award e in suo onore il festival proporrà il film Shooting the Mafia.

Letizia Battaglia è la fotografa che ha saputo mostrare al mondo la mafia senza cedere ad avvertimenti e minacce, ma anche l’attenta testimone della vita e della societa’ della Sicilia e dell’Italia intera.

Il film Shooting the Mafia della documentarista italo-irlandese Kim Longinotto, è il ritratto della prima fotoreporter italiana a Palermo negli anni delle stragi. Dal lavoro per documentare i morti di mafia, all’impegno politico per l’ambiente e per le donne. Il Biografilm Festival ha scelto questo progetto per celebrare la vita di una donna universalmente nota e apprezzata: Letizia Battaglia, siciliana, 84 anni, capelli coloratissimi, riconosciuta come una delle figure più importanti della fotografia contemporanea per il valore civile ed etico sempre alla base dei suoi scatti e per la capacità di incidere sull’immaginario collettivo.