Giornata della Salute della donna: porte aperte all’Ospedale S.Antonio Abate

In occasione della 4^ Giornata della Salute della donna, giovedì 11 Aprile 2019 l’Ospedale ’S. Antonio Abate’ di Trapani apre le porte per offrire gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali patologie tipiche dell’universo femminile.

Nell’arco della giornata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M.) e l’Associazione Mogli Medici Italiani (A.M.M.I.), sono previsti percorsi di prevenzione e promozione della salute della donna in età giovane, adulta e in post menopausa, incontri teorico pratici con particolare riferimento ai metodi di allattamento al seno, e agli esercizi fisici per la rieducazione del pavimento pelvico.

Nell’ambito dei percorsi diagnostici, l’Ospedale offrirà gratuitamente servizi di screening per celiachia e diabete, consulenza specifica per la valutazione del rischio cardiovascolare e oftalmologico, di incontinenza urinaria e prolasso genitale, e screening oncologico del colon retto.

Sarà possibile usufruire dei servizi presso il Presidio ospedaliero ‘S.Antonio Abate’, via Cosenza, giovedì 11 Aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Non è necessaria la prenotazione.