Madonna all’Eurovision Song Contest: 2 brani da 1 milione di dollari

Madonna sarà pagata 1 milione di dollari per esibirsi in due soli brani all’Eurovision Song Contest in programma a Tel Aviv dal 14 al 28 maggio.

I due brani e le incomprensioni con lo staff

La cantante, 60 anni, eseguirà uno dei suoi successi e una nuova traccia. Stando ad alcune indiscrezioni sembra che la sua esibizione sarà una delle più costose della storia dello show fino ad oggi.

Madonna arriverà a Tel Aviv quattro giorni prima della finale del contest e, secondo indiscrezioni, alloggerà all’Hotel Dan. Al suo servizio, uno staff che supererà i 60 elementi. Del suo entourage farebbero invece parte 160 persone. Pare che la cantante abbia avuto delle discussioni con i produttori del contest perché la nuova canzone che ha intenzione di cantare conterrebbe un forte messaggio politico.

La performance di Madonna all’Eurovisione sarebbe la quarta della popstar in Israele, che si è già esibita nel 1993, 2009 e 2012.