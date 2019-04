Assenteismo a Castelbuono e Collesano, scatta il blitz: 15 misure

Blitz anti-assenteismo tra Castelbuono e Collesano, nel Palermitano. I carabinieri di Cefalù hanno eseguito 15 misure cautelari. Nove interdittive della sospensione dal pubblico ufficio o servizio per la durata di otto mesi. Sei coercitive dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura. Le indagini sono scattate sul finire del 2016 a seguito della ricezione di un esposto. Si sono documentate ripetute e ingiustificate assenze durante l’orario lavorativo. Ci si è avvalsi sia di attività tecniche che di servizi di osservazione e pedinamento.

Assenteismo a Castelbuono e Collesano

Protagonisti alcuni impiegati comunali di varie aree funzionali, nonché di lavoratori socialmente utili (nell’ambito del “progetto attività donne” finanziato dalla Regione Siciliana) del Comune di Collesano che erano soliti assentarsi sistematicamente.

Durante il servizio, infatti, effettuavano commissioni personali o addirittura, in alcuni casi, svolgevano altre prestazioni di lavoro per conto di privati (pulizie in ambito domestico e presso stabili condominiali).