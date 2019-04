Braccia toniche: 3 semplici esercizi da fare a casa

Con l’età la pelle tende ad essere meno elastica e a perdere tonicità. Con pazienza, costanza e con gli esercizi mirati è possibile ritrovare la tonicità sulle braccia senza tanto sacrificio.

Estensioni con i piedi e con manubrio

In piedi con le gambe un po’ piegate alla stessa larghezza delle spalle, schiena dritta,allungare le braccia fino a sopra la testa con i gomiti stretti e fletteteli portando gli avambracci dietro la testa. Successivamente tornare piano piano alla posizione di partenza estendendo le braccia. Le ripetizioni dovranno essere in totale 15. Fare un minuto di pausa e ripetere l’esercizio per altre 2 volte.

Distensioni con manubrio in piedi

In piedi con le gambe un po’ piegate alla stessa larghezza delle spalle e schiena dritta. Partire con i gomiti piegati all’altezza dell’addome e con mani in pronazione. Distendere le braccia fino a portare i pesi all’altezza degli occhi, sempre con i gomiti stretti. Da questa posizione ritornare piano piano alla posizione di partenza. Le ripetizioni dovranno essere 15 e ripetute per 3 volte con una pausa di un minuto tra una serie e l’altra.

Push up a terra con braccia strette

Questa è la posizione che si usa per fare le flessioni con un’unica differenza: questo esercizio dovrà essere eseguito con le braccia strette. Partire con le ginocchia sul pavimento posizionando le mani al suolo mantenendo i gomiti stretti vicino all’addome. Staccare le ginocchia dal suolo e puntare i piedi a terra mantenendo il busto dritto. Avvicinare il petto al pavimento senza toccarlo, mantenendo per qualche secondo la posizione e risalire velocemente spingendo verso l’alto. Ripetere per 8 volte ripetuta per 3 serie con una pausa di un minuto tra una serie e l’altra.