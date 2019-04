Colto da malore mentre era in auto con la madre, un ragazzino undicenne è morto a Roma. La tragedia è accaduta stamattina intorno alle 8 in Via Cristoforo Colombo. Il traffico rallentato per la preparazione del circuito di Formula E è stato fatale per il piccolo.

Colto da un malore in auto, undicenne muore a Roma

Secondo quanto si è appreso, a bordo dell’auto c’erano madre, figlio e zia. L’Ansa riporta che le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrere il bambino. Le condizioni di salute del piccolo però si sarebbero aggravate e due pattuglie dei vigili hanno scortato un’autoambulanza sul posto. L’undicenne non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo.

Il traffico rallentato sulla Colombo a Roma

La chiusura di un tratto di via Cristoforo Colombo a Roma ha causato un taffico molto intenso in zona Eur, questa mattina. Parte della strada è stata chiusa in vista della gara di sabato del campionato do Formula E. Sul posto è presente la polizia locale di Roma.

Si registrano ingorghi in tutta l’area sud della Capitale, da Ostia fino al centro. La chiusura del tratto di Colombo, infatti, ha costretto molti automobilisti a riversarsi sulla via del Mare e sull’Ostiense, causando lunghe file, con rallentamenti in alcuni casi anche di ore.