La stagione NBA è pronta a entrare nel vivo. Si è conclusa nella notte la regular season, pronta a lasciare spazio ai playoff, al via sabato sera. Playoff che, per la prima volta in oltre dieci anni, non vedranno presente LeBron James, che non è riuscito a caricarsi sulle spalle i Los Angeles Lakers. Il nostro Danilo Gallinari e i suoi Clippers affronteranno i campioni in carica dei Golden State Warriors, un avversario difficilmente superabile per il Gallo. Per Belinelli e gli Spurs, invece, ci sono i Denver Nuggets, rivelazione della stagione.

Le due sfide principali del primo turno di playoff NBA, però, sono quella a Est tra Boston Celtics e Indiana Pacers e quella nella Western Conference tra Houston Rockets e Utah Jazz, un test importante per le ambizioni dei texani. Di seguito la griglia playoff completa:

Western Conference

Golden State Warriors (1) – Los Angeles Clippers (8)

Houston Rockets (4) – Utah Jazz (5)

Portland Trail Blazers (3) – Oklahoma City Thunder (6)

Denver Nuggets (2) – San Antonio Spurs (7)

Eastern Conference

Milwaukee Bucks (1) – Detroit Pistons (8)

Boston Celtics (4) – Indiana Pacers (5)

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6)

Toronto Raptors (2) – Orlando Magic (7)