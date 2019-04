The crown ha trovato la sua Lady D, sarà l’esordiente Emma Corrin

Termina l’attesa. La serie Netflix sulla royal family inglese, The Crown, ha trovato la sua Lady D. Ad interpretare la principessa Diana sarà la giovane attrice esordiente Emma Corrin. La serie si avvia alla terza stagione ma Emma apparirà soltanto a partire dalla quarta.

La scelta è stata una sorpresa anche per la giovane attrice. “Sono al settimo cielo per essere stata scelta per il ruolo di un personaggio come la principessa Diana. Sono stata incollata alla serie da quando ha debuttato in tv”, ha detto Emma.

Il suo compito è davvero impegnativo. “Sono eccitata e onorata di aggiungermi al cast della quarta stagione – ha detto Emma Corrin -. Seguo il serial fin dal primo episodio e sapere che ne farò parte mi sembra quasi surreale. Sono tutti così talentuosi. E poi la Principessa Diana è davvero un’icona. Lo era allora e lo è ancora. Avere la possibilità di esplorarla attraverso la sceneggiatura di Peter Morgan è davvero un’occasione eccezionale. Spero di riuscire a darle giustizia”.

The Crown, gli attori della terza stagione

La terza stagione della serie The Crown, creata da Peter Morgan, è ormai alle porte. Vediamo cosa succederà all’interno della famiglia reale britannica.

Alcuni personaggi reali saranno interpretati da attori diversi. Secondo quanto riporta Repubblica, Olivia Colman prenderà il posto di Claire Foy nel ruolo della Regina Elisabetta. Il principe Filippo, invece, non sarà più Matt Smith ma Tobias Menzies.

Ad arricchire il cast della terza stagione anche l’eclettica Helena Bonham Carter (Margaret), Jason Watkins, Josh O’Connor, Emerald Fennell e Marion Bailey.

L’ideatore della serie, Peter Morgan, ha detto che Emma Corrin è stata scelta sia per il suo talento sia per la somiglianza con Diana.

Le altre interpreti di Lady D.

Il ruolo di Lady D. ha un peso rilevante. La principessa più amata della monarchia britannica difficilmente ha trovato qualcuno all’altezza dell’interpretazione. Prima di Emma Corrin, infatti, è stata Naomi Watts a calarsi nei panni di Lady D in un momento molto diverso della sua vita.

Erano i tempi del film Diana, che raccontava gli ultimi anni di vita della “principessa del popolo”. La separazione dal marito Carlo, gli amori sfortunati e l’ossessione dei media fino alla tragica morte nell’incidente automobilistico nel tunnel dell’Alma a Parigi il 31 agosto del 1997.

Il testimone adesso passa alla giovane e intraprendente Emma Corrin. Nella serie, vedremo come si incontrarono e innamorarono Diana Spencer e Carlo principe di Galles, prima di sposarsi il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di St Paul, a Londra.

Chi è Emma Corrin

Un grande colpo di fortuna per Emma Corrin. Prima che Netflix potesse consacrarla nel ruolo di Lady D., Emma era praticamente sconosciuta. Anche se dobbiamo aspettare la quarta stagione della serie The Crown per vederla.

Prima di Lady Diana, soltanto qualche piccola interpretazione per Emma Corrin. Ha recitato infatti in una sola puntata del serial inglese The Grantchester nel 2014. Il debutto nel cinema invece è arrivato con Misbeahavior, la storia vera di quando un gruppo di super femministe del Women’s Liberation Movement negli Anni 70 diedero l’assalto al concorso di Miss Mondo, a Londra.

Prima ancora che il The Crown, secondo quanto riporta Amica, vedremo Emma in Pennyworth, serial che racconta l’infanzia e la giovinezza di Alfred, il maggiordomo di Batman.

Di Emma girano ancora poche notizie. Non conosciamo la sua età e sappiamo solo che ha studiato a Cambridge. La novità della scelta della giovane attrice come interprete di Lady Diana è arrivata nel giorno in cui Carlo e Camilla hanno festeggiato il loro quattordicesimo anniversario di matrimonio. Era infatti il 9 aprile 2005 quando gli storici amanti della famiglia reale inglese convolavano a nozze. Lady Diana era ormai scomparsa da 8 anni.

Foto da Instagram.