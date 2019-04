Culle “killer”, Fisher-Price richiama 4,7 milioni di prodotti

Dopo decine di incidenti mortali, la Fisher-Price ha deciso di ritirare milioni di culle “killer”. Lo ha reso noto la Consumer Product Safety Commission (CPSC) degli Stati Uniti. “Si sono verificati incidenti mortali con la culla Rock ‘n Play Sleepers, dopo che i bambini si sono rotolati e sono rimasti soffocati“, ha spiegato la Commissione.

Culle “killer”

Il richiamo riguarda circa 4,7 milioni di prodotti, ha aggiunto. Almeno 32 neonati sono morti nelle culle del fabbricante di giocattoli dal 2009, ha sottolineato un Report dei consumatori. “Mentre continuiamo a stare al passo con la sicurezza di tutti i nostri prodotti, dati gli incidenti segnalati in cui il prodotto è stato utilizzato in contrasto con le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, abbiamo deciso che questo richiamo volontario è la migliore linea d’azione”, ha detto l’azienda di proprietà Mattel.

Martedì scorso l’American Academy of Pediatrics aveva chiesto che il prodotto venisse ritirato dal mercato. Il suo presidente, Kyle Yasuda, ha descritto la culla come “mortale” e ha detto che “è necessaria un’azione immediata”.

Il report

Il sistema, infatti, non prevede un’adeguata messa in sicurezza dei piccoli, così può accadere che nel sonno si girino e non riescano più a tornare nella posizione di sicurezza. I bambini sono tutti morti soffocati. L’azienda ha fatto sapere che sta portando avanti dei controlli per verificare quanto affermato dall’associazione dei pediatri e si è messa a disposizione per attuare eventuali modifiche.

Il problema però per i medici, come riporta anche il Daily Mail, è ora, così hanno invitato i genitori a non acquistare il prodotto e hanno anche chiesto che venga ritirato dagli scaffali dei negozi