L’ultimo dei Mohicani diventa serie tv

L’ultimo dei Mohicani diventerà una serie tv.

L’adattamento: da romanzo a serie tv

Ad occuparsi dell’adattamento sarà Cary Joji Fukunaga, il regista vincitore dell’Emmy per True Detective, nonché produttore esecutivo di serie di successo come Maniac e The Alienist.

Attualmente al lavoro su Bond 25, il regista collaborerà con la collega Nicole Kassell (impegnata anche con il pilot di Watchmen per HBO) per portare il romanzo di James Fenimore Cooper alla Paramount Television. La notizia è stata diffusa da Deadline.

Il regista rielaborerà il racconto reso celebre dal film di Michael Mann del 1992 concentrandosi più approfonditamente sulla storia d’amore tra il giovane mohicano Uncas e Cora, la figlia di un colonnello inglese. Sullo sfondo, la sanguinosa guerra anglo-francese nei selvaggi territori del Nord America tra il 1755 e il 1762.

“Lo scontro di civiltà durante la Guerra dei Sette Anni, che incornicia la storia dell’Ultimo dei Mohicani, è una mia passione da tempo”, ha detto Fukunaga in una nota. “Era una guerra mondiale prima ancora che il termine esistesse. L’opportunità di ricreare i personaggi forti e volitivi della storia, con talenti tra cui Nick Osborne e Nicole Kassell, è davvero esaltante per me. Insieme a Paramount TV e Anonymous Content, abbiamo la possibilità di far rivivere gli antenati dimenticati che definiscono l’identità americana oggi”.

L’ultimo dei Mohicani è già stato adattato per nove film diversi: l’ultimo è del 1992, con la regia di Michael Mann e Daniel Day-Lewis nei panni del protagonista. Il romanzo di Cooper ha anche ispirato diversi programmi televisivi, tra cui una serie animata trasmessa tra il 2004 e il 2007.