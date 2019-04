Lewis Hamilton è tornato a fare ciò che sa fare meglio. Vincere GP in sequenza. Nel Gran Premio di Cina, il campione del mondo in carica ha messo a segno un’altra doppietta Mercedes, lasciandosi alle spalle il compagno di scuderia Valteri Bottas. Completa il podio Sebastian Vettel.

Una gara che ha mostrato le prime crepe nel rapporto tra Seb e il rampante Leclerc. Il monegasco, infatti, è stato costretto dagli ordini di scuderia a cedere il passo al quattro volte campione del mondo di Formula 1. Una scelta che è stata sottolineata senza troppa gioia da Leclerc stesso, che ha chiuso la gara al quinto posto.

Hamilton, così, lancia la fuga nella classifica mondiale. Dopo tre gare sono tre le doppiette della Mercedes, dominante come negli anni migliori. Di questo passo, per la Ferrari, sarà difficile ricucire il gap. Il prossimo appuntamento tra due settimane in Azerbaigian, prima occasione per accorciare.