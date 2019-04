Elisa Isoardi è stata per cinque anni la compagna del vicepremier Matteo Salvini. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la rottura. L’annuncio è stato dato sui social, scatenando anche qualche polemica. I due però sembrano aver ritrovato un proprio equilibrio personale.

In una intervista al settimanale “Di più”, la conduttrice televisiva racconta perché la sua sua storia d’amore con Matteo Salvini è finita. Elisa Isoardi svela di essere stata lei a troncare la relazione e per una ragione ben precisa. “Il motivo era il tempo: ne passavamo troppo poco insieme”, ha spiegato l’ex del ministro dell’Interno.

Elisa Isoardi: “Vi racconto perché è finita con Salvini”

Un’intervista liberatoria quella di Elisa Isoardi al noto settimanale. La bella conduttrice di Rai 1 ha ripercorso le tappe della storia d’amore con Salvini, durata cinque anni, fino al punto di rottura. Soltanto pochi mesi fa è arrivato l’annuncio su Instagram.

La conduttrice della Prova del Cuoco ha pubblicato una foto molto intima di lei con il vicepremier abbracciati a letto e ha commentato: ”Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”.

Da parte del vicepremier non ha tardato ad arrivare una risposta. Salvini, che si trovava in Africa in missione ufficiale, pur ammettendo proprie colpe, ha espresso seccamente il proprio rincrescimento per avere visto data in pasto al pubblico la propria vita privata.”Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall’Italia mi squilla per altro. Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita”.

Quello che ha influito più di ogni altra cosa, sembra essere stato il poco tempo trascorso insieme. E’ proprio quando Salvini è diventato ministro e gli impegni sono aumentati, che la relazione con Elisa Isoardi ha cominciato a vacillare.

“Io sono stata cinque anni con Matteo… poi, appena è diventato ministro, l’ho lasciato… Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: ‘Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?’. Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va” ha spiegato la conduttrice durante l’intervista.

Poco tempo per stare insieme, poche ore da condividere e la storia d’amore ne ha risentito profondamente. Tutto spiegabile con una mancanza di tempo, quindi. “Ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni”, ha spiegato la Isoardi.

Sembra infatti che tra gli obblighi legati al suo ruolo istituzionale e i suoi doveri di papà, il leader della Lega (che ha due figli avuti da due donne diverse) non riuscisse ad essere un compagno abbastanza presente: “Di tempo per me ne restava davvero poco. Così, alla fine, ho capito che era arrivato il momento di andare avanti“.

I nuovi amori

Non tutto è perduto. Sia Matteo Salvini che Elisa Isoardi sembrano essersi ripresi dalla fine della loro storia d’amore. Nuovi amori, infatti, fanno capolino nelle vite di entrambi.

Riguardo alla relazione del suo ex con Francesca Verdini, la conduttrice però è diplomatica: “Se è felice, io sono felice per lui. E’ un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”. Mentre, a proposito della relazione che ha appena iniziato con Alessandro Di Paolo rimane piuttosto cauta: “Diciamo che, per il momento, ci stiamo frequentando”.