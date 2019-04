La Marsigliese, storia, testo e traduzione dell’inno nazionale francese

La Marsigliese (in lingua originale “La Marseillase”) è l’inno nazionale francese. Realizzato nel Settecento dal compositore e poeta Claude Joseph Rouget de Lisle, inizialmente fu un canto dei rivoluzionari francesi. Soltanto in un secondo momento, infatti, divenne l’inno di Francia. Vediamo come è nato il testo e qual è la sua storia.

Storia dell’inno nazionale francese

Quando la Francia dichiarò guerra alla Spagna, fu il sindaco di Strasburgo, barone di Dietrich, a commissionare l’opera a Rouget de Lisle. L’allora ufficiale del genio militare avrebbe dovuto, però, scrivere semplicemente un canto di guerra.

Lo stesso Rouget de Lisle raccontò che l‘ispirazione gli arrivò la sera del 25 aprile 1792 mentre tornava a casa in rue de la Mésange. Nacque così L’inno di guerra dedicato al maresciallo Luckner. In quei tempi infatti era il bavarese Nicolas Luckner a comandare l’Armata del Reno.

Il nome originale era Chante de guerre pour l’Armée du Rhin (Canto di guerra per l’Armata del Reno). Rouget la cantò per la prima volta a a casa del barone Dietrich, all’indomani della sua decapitazione alla ghigliottina.

Durante la Rivoluzione francese, l’inno divenne la chiamata alle armi. Fu proprio in quel momento che assunse il nome di Marsigliese. I volontari provenienti da Marsiglia, infatti, lo cantavano per le strade al loro arrivo a Parigi.

La Convenzione decise che La Marsigliese divenisse l’inno nazionale con un decreto del 14 luglio 1795. Napoleone I, Luigi XVIII e Carlo X, però, misero l’inno al bando, così rimase soppresso dal 1807 a 1831. Soltanto dopo la rivoluzione del 1830 la Marsigliese tornò in auge e Hector Berlioz ne elaborò una versione orchestrale.

Durante il Secondo impero si ritenne nuovamente inappropriata e quindi bandita. In quel periodo l’inno nazionale era Partant pour la Syrie, composta da Ortensia di Beauharnais, madre di Napoleone III. Soltanto nel 1876 La Marsigliese assunse di nuovo il suo ruolo di inno nazionale di Francia.

Testo e traduzione dell’inno nazionale francese

Di seguito il testo e la traduzione italiana della Marsigliese. La versione in lingua originale è quella esposta nel sito ufficiale della Presidenza francese.