Serie tv, ‘Il Signore degli Anelli’: svelate location e data delle riprese

Secondo il giornale scozzese Daily Record, Lord of the Rings verrà girato in Scozia a partire da agosto. Secondo il quotidiano, location della serie sarà l’area di Leith, nei pressi di Edimburgo, dove si trova uno spazioso studio usato anche per alcune sequel dei film sugli Avengers. Una fonte avrebbe svelato al Daily Record che “i produttori di Lord of the Rings sperano di girare nel nuovo studio da agosto a novembre. I lavori sono già in corso. L’importante è rispettare i tempi di lavorazione perciò si sta procedendo in fretta. La produzione farà poi ritorno per altri tre mesi a partire da marzo 2020 e poi ci potrebbero essere ulteriori riprese. E’ un impegno monumentale per lo studio e per la Scozia”.