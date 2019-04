GF16, Erica parla della sua bisessualità: nella notte il bacio con Francesca

Francesca è però fidanzata da qualche tempo con un ragazzo di nome Giorgio. “A me garbano uomini e donne – ha spiegato Erica giorni fa – Però ho una visione tradizionalista, cioè se mi immagino fidanzata mi immagino fidanzata con un uomo, però a me piacciono anche le donne. So però che la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta”.

A colpire più degli altri, però, sono due baci in particolare. Ovvero quello tra Daniele e Martina, che sembrano sempre più curiosi l’uno dell’altra, e quello tra Francesca ed Erica, che sono diventate inseparabili. Nonostante, infatti, si tratti di un gioco e niente di più, in rete c’è già chi si augura che questi baci scherzosi possano diventare il prologo di qualche avvincente flirt .

Erica, la concorrente del GF16 si era confidata con Cristian raccontndo alcuni retroscena del suo rapporto con i genitori: “Io ho avuto una fidanzata”, dice la frizzante toscana rivelando la sua bisessualità.

Erica ha ammesso di non averne mai parlato con i genitori per paura di non essere capita, spiegando di averlo accennato solo alla sorella ma senza approfondire realmente la vicenda. “Mi devo sentire diversa, perché?”, aggiunge dispiaciuta, “Sicuramente loro mi vogliono bene, ma so che li deludo continuamente”.

Cristian allora, vedendo la compagna di avventura in difficoltà, la conforta dicendo: “L’apprezzarti non deve cambiare in base a cosa fai”, elogiando la coinquilina per le sue qualità e sottolineando che non esistano canoni di perfezione.

Erica, il desiderio di maternità

La toscana rivela di voler diventare presto madre per dimostrare di saper dare tanto amore e di essere capace di trasmettere dei valori, ed esclama: “Avere un figlio è il sogno della mia vita, ma gli altri pensano che io pensi solo alle frivolezze”.