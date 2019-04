Omicidio a Palermo. Come riportato da Blogsicilia, un uomo di origini tunisine ha strangolato e ucciso la compagna palermitana nel corso di una lite. E’ successo nei pressi di via Malaspina, in via Antonino Pecoraro Lombardo. Sono intervenuti gli agenti di polizia chiamati proprio dall’uomo che si sarebbe costituito agli agenti.