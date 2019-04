Il VAR arriva anche in Serie B. Il Consiglio Federale odierno ha infatti deliberato all’unanimità l’ingresso del virtual assistant referee per il campionato cadetto. Come spiegato dal presidente di Lega B Balata, ciò avverrà già a partire dai playoff e playout della stagione in corso.

Un annuncio molto atteso, per ridurre, se non eliminare, con l’aiuto del VAR, le polemiche che hanno caratterizzato questo campionato. Queste le parole di Balata, riportate da Gianluca Di Marzio: “Siamo molto soddisfatti anche se dobbiamo aspettare ancora l’autorizzazione del protocollo Ifab. È un motivo d’orgoglio per me, credo che siamo il primo campionato di seconda divisione nel mondo ad avere la tecnologia in campo. Inoltre nella prossima stagione partirà un periodo di sperimentazione in campionato”.