Viaggi: le 10 esperienze più divertenti secondo Tripadvisor

TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, ha selezionato una rosa di 10 esperienze tra le più alternative, particolari e divertenti al mondo per chi desidera provare qualcosa di diverso durante i suoi viaggi.

“Visitare i luoghi d’interesse storico e culturale rimane una delle priorità per i viaggiatori internazionali ma stiamo assistendo a una crescita d’interesse per le esperienze diverse dal solito, che possono aggiungere qualcosa di diverso al viaggio” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Con oltre 200.000 esperienze prenotabili su TripAdvisor i viaggiatori possono trovare l’attività più adatta alle loro esigenze, che si tratti di un tour panoramico classico o di un’attività unica e memorabile”.

Scuola Gladiatori Roma, Italia

Durante la lezione pratica i viaggiatori impareranno come combattere a mani nude e con le armi usate ai tempi, indossando i costumi tipici dei gladiatori.

Cameriere in una Tasca di Lisbona, Portogallo

Esperienza unica nel suo genere che coinvolgerà nel servizio ai tavoli di una tipica Tasca di Lisbona. In qualità di cameriere sarà possibile conoscere gli abitanti di Lisbona e le loro storie scambiando due chiacchiere con loro per immergersi a fondo nella cultura locale imparando slang, storia e abitudini degli abitanti di Lisbona.

Drag Me Along Tours, San Francisco, California, Stati Uniti

La vera star di questo tour a piedi è la celebre Contessa Lola Montez. Lola mostrerà i suoi luoghi preferiti di San Francisco, dove trascorre le sue serate raccontando la sua affascinante storia. Un’occasione davvero unica per scoprire San Francisco con occhi diversi!

Yoga con le capre, Snohomish, Washington, Stati Uniti

Hai mai provato una lezione di yoga con le capre? Un istruttore di yoga certificato guiderà in questa esperienza unica all’interno di una fattoria immersa nella natura. Durante la lezione, le capre della fattoria saranno libere di pascolare in mezzo ai partecipanti e prenderanno parte anche loro alla lezione.

Tour ufficiale Go-Kart di strada – Tokyo Bay Shop, Giappone

Visitare Tokyo è un’esperienza memorabile ma questo tour la rende davvero unica. Scegliere il proprio costume e salire a bordo di un go-kart per attraversare la città servirà a vedere alcuni dei luoghi simbolo di Tokyo come il Gate Bridge, la torre di Tokyo, Roppongi e molto altro ancora.

Lezione per imparare a creare maschere veneziane, Venezia, Italia

Imparare l’arte della creazione delle maschere tipiche della Serenissima direttamente da un artigiano del luogo che insegnerà il mestiere e racconterà le tradizioni legate alle maschere. Si potrà prender parte a una lezione di decorazione o di produzione delle maschere o a entrambe e, al termine della lezione, portare a casa la propria creazione.

Tour privato per piccoli gruppi con occhiali per realtà virtuale 3D – Condotto da una guida, Pompei, Italia

Ammirare Pompei con nuovi occhi grazie a questo tour guidato di 2 ore indossando visori per la realtà virtuale in 3D. Scoprire come era la città prima dell’eruzione del Vesuvio, camminare tra le rovine di Pompei accompagnato da una guida professionale che inviterà a fermarsi davanti alle principali attrazioni per ammirare video a 360° che mostra come era la città.

Esperienza Ninja a Tokyo, Giappone

Imparare l’antica arte dei ninja durante questa lezione di 3 ore che permetterà di conoscere le principali tecniche, la cultura e le armi utilizzate dai guerrieri ninja. Indossare un autentico abito ninja originale sarà un’esperienza unica prima di iniziare l’allenamento mentale e fisico in compagnia di un istruttore esperto.

River Bugging, Llangollen, Regno Unito

Un’ora di estremo divertimento e adrenalina: Salendo a bordo del “bug” si potranno saltare le rapide del fiume circondati da un paesaggio spettacolare. Gli organizzatori del tour forniranno l’equipaggiamento necessario per attraversare le acque del fiume.

Hydro Attack a Queenstown, Nuova Zelanda

Immergersi in profondità nelle acque del lago Wakatipu e catapultarsi verso il cielo a bordo dell’incredibile Seabreacher X: emozioni da brivido all’interno di questa “macchina a squalo” che può raggiungere velocità davvero elevate e che è una delle poce attualmente attive.