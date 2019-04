Previsioni meteo del 24 aprile

Persistono le piogge e i venti forti in molte parti d’Italia, ma da mercoledì a centro-sud, isole comprese, arriverà un miglioramento delle condizioni meteo che porterà una schiarita in vista del 25 aprile.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, anche compatta, con deboli piogge sparse, più asciutto in Emilia Romagna. Al pomeriggio condizioni di maltempo con piogge e acquazzoni sparsi. In serata piogge su tutte le regioni. Neve sulle Alpi oltre i 1500-1900 metri di quota. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni associati, schiarite più ampie sull’Abruzzo. Al pomeriggio tempo in prevalenza stabile con cieli poco nuvolosi salvo locali temporali tra Toscana e Umbria. In serata nuvolosità in aumento specie su zone interne con deboli piogge in Toscana. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti su tutte le regioni ma senza fenomeni. Al pomeriggio locali piogge sulla Sardegna, stabile altrove con cieli poco nuvolosi. In serata locali piogge su Isole Maggiori e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.