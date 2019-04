Il ministro Toninelli torna in Sicilia: “È una Regione centrale”

Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, torna in Sicilia. “Questa è la quarta visita del sottoscritto in dieci mesi in Sicilia: una chiara dimostrazione della centralità di questa regione“. Lo ha detto lo stesso Danilo Toninelli, ad Augusta il 23 aprile.

Il ministro Toninelli torna in Sicilia: “E’ una Regione centrale”

Al centro della sua visita, il potenziamento delle linee di comunicazione dell’Isola. “Il numero dei passeggeri del trasporto aereo in Sicilia aumenta ma una volta sbarcati ci sono problematiche infrastrutturali, non c’è interconnessione – ha aggiunto – Dobbiamo ragionare su come efficientare i sistemi di trasporto senza mai dimenticare l’economia portuale. Solo così riusciremo a cogliere l’opportunità turistica di sviluppo che la Sicilia ha ma non ha ancora colto”.

Il ministro poi ha fatto riferimento ad una delle arterie incompiute: “La Ragusa-Catania è uno dei dossier che ho gestito in prima persona. Nell’ultima riunione Cipe è stata ribadita la centralità di questa struttura”.

“Dopo una tappa ad Augusta per discutere i temi importanti legati al porto e all’Autorità di sistema portuale, adesso sto per spostarmi a Gela, così da verificare le esigenze di mobilità della parte sudorientale della regione. Qui Anas sta mettendo in campo un grande impegno infrastrutturale, a partire dal progetto della tangenziale da 316 milioni di euro”. Lo ha scritto il ministro Toninelli in un post su Facebook.

“Poi, in serata – ha continuato -, mi sposterò in Sicilia occidentale e domani toccherò con mano il disastro della viabilità provinciale tra Palermo e Trapani, per la quale abbiamo inserito la figura del commissario con ampi poteri nel decreto sblocca-cantieri“.

Toninelli mostra infine entusiasmo per questo tour tra Sicilia orientale prima e occidentale poi. “Quindi c’è un’altra bella notizia che riguarda la autostrada A29 e la stupenda località di Segesta. Ve ne parlerò domani. Seguiteci in questa due giorni di sopralluoghi in terra di Trinacria!”, ha concluso.

Foto da Facebook