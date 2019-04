Serie A, i risultati della 34a giornata: il Bologna sfida l’Empoli

L’attesa è tutta per il derby d’Italia, ma la 34a giornata di Serie A potrebbe dire molto di più. Innanzitutto, già il primo anticipo tra Bologna ed Empoli può incidere pesantemente sulla corsa salvezza. Tutto aperto anche in ottica quarto posto, con tante squadre a sognare un posto in Champions.

La Roma riceve il Cagliari, la Lazio fa visita alla Sampdoria, mentre a Torino va in scena lo scontro diretto tra i granata e il Milan di un Gattuso sempre più in bilico.

I risultati della 34a giornata

Bologna-Empoli 0 – 0

Roma-Cagliari

Inter-Juventus

Frosinone-Napoli

Chievo-Parma

SPAL-Genoa

Sampdoria-Lazio

Torino-Milan

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Sassuolo