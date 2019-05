Festa delle Famiglie, a Trapani una giornata all’insegna di giochi e incontri

Domenica 5 maggio a Trapani (Villa Margherita ore 10) l’evento Famiglie senza frontiere. In contemporanea con altre 11 città italiane e all’interno dell’International Families Equality Days una giornata dedicata alle Famiglie e alle differenze.

La Festa delle Famiglie a Trapani

“Famiglie senza frontiere” è lo slogan di quest’anno della Festa delle Famiglie, promosso e organizzato nell’ambito dell’International Families Equality Days, che si apre domenica 5 maggio, contemporaneamente in 12 città italiane. L’Associazione Bari, Crema, Firenze, Foligno, Genova, Mira (Venezia), Modena, Napoli, Roma, Torino e Trapani. Udine, infine, festeggerà il 26 maggio.

In Sicilia, a Trapani, all’interno di Villa Margherita dalle 10 fino alla fine della giornata.

Una giornata all’insegna dei giochi, degli incontri e d’intrattenimento per tutte le famiglie che vivono le differenze come un momento di arricchimento per le loro bambine e bambini. In collaborazione con molte Associazioni locali e non solo, a voce unanime “Saranno declinati i termini dell’inclusività, dell’uguaglianza, dell’accoglienza e delle diversità come fonte di arricchimento perché crediamo – dichiara Daniela D’Anna referente regionale Famiglie Arcobaleno Sicilia – che solo attraverso un confronto diretto, leale e privo di pregiudizi o false ideologie speculative, si possa far traghettare i nostri figli verso sponde più accoglienti. Convinta che vivere in un paese inclusivo e che riconosce uguali diritti anche alle minoranze, sia fondamento di una vera Democrazia. Apriamo i nostri porti ma anche le nostre menti”.

Per gli organizzatori dell’evento la stagione dei confini e dei muri è durata anche troppo. A poco più di un mese dal Congresso di Verona, un congresso che si è contraddistinto per il pregiudizio, Famiglie Arcobaleno organizza, come ogni anno, una giornata di incontri nelle piazze, pic-nic e giochi aperti a tutte le famiglie. “Famiglia è un nucleo aperto verso il mondo, – conclude D’Anna – le identità esistono solo per essere contaminate: per questo è stato scelto come slogan dell’edizione 2019 Famiglie senza frontiere”.