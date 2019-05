Maltempo: un morto e due dispersi, conta dei danni in tutta Italia

Si contano i danni a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia.

Cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loro auto nel Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano. E’ successo intorno alle 7 mentre sulla zona si stava abbattendo una violenta ondata di maltempo. Quattro sono state salvate, mentre una risulta dispersa. Per le ricerche sono al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco. A Marsala (Trapani) un turista tedesco è morto mentre faceva kitesurf, a causa di un’improvvisa folata di vento.

Un disperso sul fiume Mincio

Secondo quanto accertato dagli investigatori, i cinque, in zona per pescare, hanno deciso di ripararsi in auto a causa delle condizioni del tempo proibitive con pioggia e vento forte. Il conducente si sarebbe però distratto e non si sarebbe accorto che l’auto non aveva la marcia innestata. Così la vettura, lentamente, è scivolata nelle acque del Mincio. Le grida di aiuto sono state sentite da altri pescatori che hanno tratto in salvo quattro persone, mentre la quinta risulta al momento dispersa.

Un ristorante posizionato su un pontone galleggiante a Peschiera del Garda si è staccato dagli ormeggi, a causa del forte vento, andando alla deriva lungo il Mincio, che qui si forma dall’incrocio di tre emissari del Garda. La “Barcaccia”, questo il nome del locale, “navigando” senza controllo spinta dalla corrente, è stata seguita sul lungo lago dai vigili del fuoco, sotto gli occhi stupefatti di molti residenti. E’ stata infine rallentata da alcune strutture per la pesca, ed è stata così bloccata e messa in sicurezza dai pompieri.

Turista tedesco muore mentre fa kitesurf a Marsala

Un turista tedesco di 65 anni è morto nella riserva naturale “Isole dello Stagnone” a Marsala, mentre si accingeva a un’uscita in kitesurf. L’uomo, che non aveva indossato le dotazioni di sicurezza come giubbotto e caschetto previste da una recente ordinanza dellacapitaneria di porto, stava per entrare in acqua quando, a causa del forte vento, la vela del kite si è gonfiata all’improvviso e lo ha sollevato, scaraventandolo con violenza contro il parabrezza di un’auto parcheggiata lungo la riva. Alla scena hanno assistito, impotenti, alcuni familiari. I soccorsi sono stati immediati, ma c’è stato nulla da fare. Sull’incidente ha avviato indagini la polizia. E’ il quarto incidente mortale dall’estate scorsa, in cui hanno perso la vita appassionati di kitesurf nello stesso specchio d’acqua.

Disperso un 75enne in provincia di Varese

Un uomo di 75 anni risulta disperso in provincia di Varese. I vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi in zona a causa del maltempo, lo stanno cercando in un’area boschiva del comune di Vergiate, a partire da via San Giorgio. L’anziano si è allontanato alle prime luci dell’alba e risulta irreperibile. Sul posto stanno operando gli specialisti del Tas (Topografia applicata al soccorso), del Saf (Speleo alpino fluviale) e una squadra di terra. Dall’Ucl (Unita’ di crisi locale) si stanno coordinando le operazioni di ricerca, a cui partecipano anche i volontari.

Treno urta albero finito sui binari a Mantova

A Mantova il treno per Milano delle 8:40 ha urtato un albero caduto sui binari per il maltempo. Fortunatamente passeggeri e macchinisti non hanno riportato conseguenze. Il convoglio è stato fermato per le verifiche tecniche del caso e i passeggeri sono stati trasferiti, con disagi e ritardi, su un altro convoglio.

Danni nel Savonese: alberi abbattuti dal vento e frane

Il forte vento che si è abbattuto sulla Liguria ha provocato molti danni nel Savonese. La provinciale 12 è chiusa per una frana in località Santuario, chiusa anche la provinciale delle Manie a Finale Ligure per alcuni massi caduti sulla strada, mentre numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento e hanno danneggiato case e auto. Danni ad Albissola, a Celle e a Savona, dove alcuni calcinacci caduti da un palazzo hanno sfondato il lunotto di un’auto.