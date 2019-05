Maltempo a Malpensa, aeroporto bloccato da una forte grandinata: disagi al Nord

Una forte grandinata blocca l’aeroporto di Malpensa. A causa del maltempo, uno strato di due centimetri di ghiaccio ha coperto le piste. Sono tanti i disagi creati ai passeggeri.

L’ondata di freddo, anomalo per il mese di maggio, ha colpito tutta la Lombardia. Anche su Milano si è scatenato un violento temporale.

Maltempo: disagi al Nord

La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all’ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune ha inoltre attivato il Coc, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano.

Inoltre, ha invitato le ditte che hanno cantieri aperti a prestare particolare attenzione ai ponteggi in esterno e raccomanda a tutti di tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte, come ad esempio rimuovere vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi ed evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi. Infine si raccomanda di segnalare immediatamente eventuali criticità ai vigili del fuoco o alla polizia.

Il peggioramento delle condizioni meteo ha però riguardato anche altre Regioni, soprattutto l’Emilia-Romagna e il Centro-Sud, con annesso forte calo delle temperature. Temporali anche su Toscana, Umbria e Lazio, e da domenica su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.

Foto da Facebook.