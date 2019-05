Napoli, la piccola Noemi è fuori pericolo: è sveglia, cosciente e si alimenta da sola

La piccola Noemi, ferita in un agguato lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita.

Il bollettino medico

Lo annuncia il bollettino diffuso dall’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi “è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni”.

Le condizioni di salute

In quella sparatoria avvenuta nel cuore di Napoli in 3 maggio non fu colpita solo Noemi, la bimba di 4 anni poi operata d’urgenza.