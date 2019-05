Marco Carta sogna di avere una famiglia. Il cantante vorrebbe diventare padre e sposarsi. Lo ha rivelato durante il programma “Vieni da me” di Caterina Balivo su Rai1.

Continuano le rivelazioni di Marco Carta. A ottobre aveva fatto coming out sulla sua omosessualità. Aveva anche raccontato di avere un compagno da qualche anno. Adesso il cantante sardo vola più in alto.

I suoi sogni, però, adesso si sono evoluti. Come accade ad ogni giovane, soprattutto se innamorato, arriva un momento in cui si pensa di dare una svolta alla propria vita. L’amore porta al desiderio di un figlio e insieme quello di una famiglia con la persona che si ama.

Marco Carta sogna di avere una famiglia: “Mi sposerò”

Marco Carta, ospite in tv nel salotto di Caterina Balivo, ha dichiarato di avere in programma di sposarsi: “Circolava la voce che mi fossi sposato segretamente. Mi sposerò, ma non adesso”. Il cantante sardo ha anche ammesso di volere una famiglia: “Non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei“.

Il misterioso compagno di Marco Carta

Nel 2018, durante la trasmissione “Domenica Live”, il cantante aveva rivelato la propria omosessualità: “È un percorso, non facile e diverso per tutti. Io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”, aveva dichiarato a Barbara d’Urso.

E ancora: “Per me è una scelta di libertà: voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica. Io avevo paura un po’ di questa giornata: è facile cadere nella banalità, la gente può dire “l’ha fatto dopo 10 anni”. Questo è il mio percorso: ora mi sentivo pronto e sicuro, perché non puoi più tornare indietro e ora non torno più indietro. È la mia vita. Sono davvero molto felice”.

Solo un mese fa, sempre ospite della trasmissione di Caterina Balivo, il vincitore di Amici 7 e del Festival di Sanremo 2009 aveva parlato del suo fidanzato, ammettendo che “lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà”.

Per il momento, quindi, rimane il mistero sul compagno di Marco Carta. Se, come espresso dal cantante, l’intento è quello di sposarsi, è probabile che presto conosceremo colui che lo rende felice.

Foto dal profilo Facebook di Marco Carta.