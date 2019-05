A Cannes 2019 la Palma d’Oro va a “Parasite”, Banderas miglior attore

È “Parasite” del sudcoreano Bong Joon-ho il vincitore della Palma d’oro alla 72esima edizione del Festival di Cannes. Grand Prix della giuria a Mati Diop per “Atlantique”. Antonio Banderas è il migliore attore per il film di Pedro Almodovar “Dolor Y Gloria”. La migliore attrice è Emily Beecham per “Little Joe”. Ex aequo per il premio della giuria, andato a “Bacurau” e “Les Miserables”.

Non sono mancati i verdetti a sorpresa in questa cerimonia avara di soddisfazioni per l’Italia – si legge su Ansa.it – eccezion fatta per le note di Ennio Morricone che l’hanno aperta e il premio a Chiara Mastroianni come migliore interprete nella sezione Un Certain Regard. A presentare, come sempre, Edouard Baer.

La Palma d’Oro va a “Parasite”

La giuria presieduta da Alejandro Inarritu ha premiato con la menzione speciale il cortometraggio “Monstruo Dios” di Agustina San Martín. La Palma d’oro per il miglior cortometraggio è invece stata vinta da “The Distance Between Us And The Sky” di Vasilis Kekatos. Camera d’or a “Nuestras Madres” di César Díaz. “It Must Be Heaven” di Elia Suleiman ha vinto la Menzione speciale della giuria.

Il premio per la sceneggiatura a Celine Sciamma di “Portrait De La Jeune Fille En Feu”. Emily Beecham è stata premiata come miglior interprete femminile per “Little Joe” di Jessica Hausne. Alla vigilia Jean-Pierre & Luc Dardenne erano dati tra i favoriti per il premio alla regia e così infatti è stato, per il film “Le Jeune Ahmed”.

I premi

Ex aequo per il premio della giuria, assegnato a “Bacurau” di Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles e a “Les Miserables” di Lady Li. Antonio Banderas, premiato come migliore attore per “Dolor Y Gloria” ha dedicato l’affermazione a Pedro Almodovar, suo mentore, con un discorso molto sentito. Il grand prix della giuria è stato assegnato ad “Atlantique”, opera sul dramma di chi si imbarca alla volta dell’Europa per cercare un futuro migliore della regista francese di origine senegalese Mati Diop.

Foto da Twitter.