Spice Girls e i festeggiamenti dopo il concerto: tequila e bagni nel ghiaccio

Le Spice Girls si sono lanciate nei festeggiamenti dopo il loro concerto a Dublino. Una festa a suon di tequila e bagni nel ghiaccio.

Le nuove Spice Girls si sono esibite al primo concerto del loro “Spice World Tour“. Il debutto, con l’assenza di Victoria Beckham è andato bene. O quasi. C’è stato infatti qualche problema di suono e di voce l’altra sera a Dublino.

Quasi 60mila persone e una scaletta nel segno della nostalgia. E dopo il concerto grandi festeggiamenti, ognuno a modo suo. Mel B è salita sul tavolo di un bar chiedendo “tequila subito” mentre Mel C se la prendeva comoda con un bagno di ghiaccio mattutino.

Spice Girls festeggiano dopo il concerto: tequila e bagni nel ghiaccio

A 19 anni dal loro scioglimento la reunion. Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm e Melanie Brown si sono esibite di nuovo insieme in un concerto. Assente annunciata Victoria Beckham. La moglie di David Beckham, però, ha voluto comunque dare il suo sostegno alle ex compagne con un messaggio di incoraggiamento su Instagram.

Terminata la loro prima esibizione venerdì sera le “ragazze” si sono scatenate. E ognuna lo ha fatto a modo suo. Secondo The Sun, una volta lasciato il palco del Croke Park di Dublino, le Spice Girls hanno festeggiato a suon di tequila con l’intera squadra di produzione, compresi i ballerini, i coreografi e i tecnici.

Poi Mel C ha lasciato il gruppo per una pratica rilassante. La cantante ha deciso di immergersi in una vasca piena di ghiaccio per alleviare il dolore alle gambe stanche dai balletti sul palco, come mostrano le sue storie su Instagram.

Per la serata in programma a Cardiff, la stessa Mel B si è augurata sui social “un suono e una voce migliori”. Il tour prevede 14 date e si concluderà il 15 giugno nello stadio Wembley di Londra.

Foto da Instagram.