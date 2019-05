International Hamburger Day, il decalogo per gustare al meglio il tuo hamburger

È l’International Hamburger Day. Il 28 maggio si celebra il re indiscusso del fast food. Amato da grandi e piccini, l’hamburger è una vera icona del nostro tempo.

International hamburger day

Protagonista assoluto della scena gastronomica degli ultimi anni. L’hamburger è ormai entrato di prepotenza nella dieta di ognuno di noi, in tutte le sue forme, e si è piazzato in un posto di tutto rilievo. Se anche voi siete amanti del’hamburger, questo è il giorno che fa per voi. L’International Hamburger Day è una scusa in più per mangiarne uno. Ma siete sicuri che lo facciate nel modo giusto?

Per non sbagliare basta seguire queste 10 regole top stilate da Stefano Cavada per Deliveroo. Il food influencer ed esperto del settore enogastronomico si è lanciato in una guida semiseria per non perdere neanche un morso di gusto del vostro hamburger.

A voi non resta che rispettare queste 10 regole ed il gioco è fatto.

Il decalogo di Stefano Cavada per gustare al meglio il tuo hamburger

1. Mangiate in piccoli morsi l’hamburger raddoppiando i tempi di degustazione e di conseguenza la gioia derivata: la tecnica consiste nel mangiarlo girandolo continuamente in tondo fino ad arrivare al cuore del condimento.

2. Per un vero contatto con l’amato panino, mollate le posate e usate le mani. Se proprio volete, tagliatelo a metà.

3. Usate a piacimento le salse anche sul pane in modo da aggiungere e personalizzare maggiormente il vostro hamburger fino ad inzupparlo direttamente in quella che preferite.

4. Prima di iniziare fate un po’ di stretching alle dita: usate i mignoli e i pollici per sorreggere la parte inferiore dell’hamburger ed evitate che il ripieno sfugga via. Hashtag #ilmignolosempresotto.

5. Se temete di finire le patatine organizzate una bella cena al buio e rubatele al vostro commensale.

6. Se siete molto affamati sfruttate tutte e due le mani e mangiate contemporaneamente due hamburger. Ricordate, il mignolo sempre sotto.

7. Godetevi l’hamburger dove più preferite: su una panchina, a tavola, sul divano. Ogni posto è quello giusto.

8. Capovolgere l’hamburger sottosopra è un’idea per rischiare meno di sporcarsi: la fetta di pane superiore è più spessa e assorbirà le eventuali fuoriuscite.

9. Non esitate a farcire il vostro panino con le patatine se siete indecisi su cosa mangiare prima: raddoppierete gusto e piacere.

10. La creatività e il gusto di mangiare vanno di pari passo: divertitevi e fatevi ispirare dalle infinite varietà di hamburger che potete inventare.

Che aspettate? Scegliete l’hamburger che preferite e onoratelo in questo giorno che lo celebra. Ricordate, però, di seguire le regole di Stefano Cavada, altrimenti non c’è gusto.