Ridley Scott dirigerà il terzo prequel della saga ‘Alien’: trattative con Disney e Fox

La saga si compone ad oggi di quattro episodi della serie originale con Sigourney Weaver nel ruolo di Ellen Ripley: “Alien” (1979); “Alien – Scontro Finale” (1986), di James Cameron; “Alien 3” (1992), di David Fincher; e “Alien – La Clonazion”e (1997), di Jean-Pierre Jeunet. Ci sono inoltre due crossover Alien vs. Predator (2004) e Alien vs. Predator 2 (2007) e i due prequel diretti da Ridley Scott “Prometheus” (2012) e “Alien: Covenant” (2017). Non è ancora noto se la Weaver, 69 anni, sarà coinvolta anche in questo nuovo progetto.