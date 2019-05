Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Guardando le quote possiamo trovare la risposta: la rosa dei nomi va da Guardiola a Mourinho.

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus?

Gli ingredienti per una ricetta con i fiocchi ci sono tutti. Metti un casuale Paratici, direttore sportivo della Juventus, a Milano, proprio nello stesso albergo di Pep Guardiola, in città, secondo alcuni, per la presentazione di una campagna legata al suo sponsor Puma. Aggiungici le quote legate all’attuale tecnico del Manchester City sulla panchina della Juventus, calate vertiginosamente dal 4.00 di ieri al 1.91 di oggi, come evidenzia il quadro proposto da Sports Gioco Digitale. Poi metti la stranezza, il mistero: il 14 giugno la Juventus ha sospeso la vendita di biglietti per visitare l’Allianz Stadium e il Museo.

Insomma, ci siamo veramente. Sembra tutto fatto. Anche perché l’agenzia di notizie AGI ha battuto un dispaccio in cui si davano addirittura i numeri dell’accordo: 24 milioni di euro a stagione per quattro anni. Il futuro dei bianconeri, insomma, sembra scritto.

Sembra, perché nel calcio, si sa, non si può dire l’ultima finché non c’è ufficialità, conferenze stampa o comunicati.

Un metodo sicuro, chiaro, per capire come sono messi i candidati alla panchina della Vecchia Signora, è allora spulciare tra le quote dei bookmakers. Se Guardiola è crollato, c’è chi si abbassa lentamente. Sintomo che una trattativa, o almeno un contatto, c’è stato. Come Josè Mourinho, piazzato a 15.00 qualche settimana fa e oggi quotato a 7.00, oppure Maurizio Sarri, sempre più in bilico al Chelsea nonostante la finale di Europa League, dato a 2.26.

Certo, alcune quote sono irrealistiche. Gennaro Gattuso, ad esempio, è dato a 67.00, mentre Marco Giampaolo e Luciano Spalletti sono entrambi a 51.00, stessa quota di Arsene Wenger, mentre la palma del più improbabile è di Lucien Favre, piazzato a 81.00.

I piani B, invece, sembrano ben delineati anche dalle quote. C’è Pochettino, del Tottenham, che nonostante la clausola rescissoria di 40 milioni è dato a 11.00. Poi Simone Inzaghi, l’altro amore calcistico di Paratici, corteggiato anche dal Milan e messo in lavagna a 8.00, più defilati, invece Sinisa Mihajlovic a 21.00 e l’ex Didier Deschamps, a 15.00, legato alla nazionale francese.

Insomma, tutto sembra portare veramente a Pep Guardiola. Nonostante le sue smentite in conferenza stampa, nonostante il tono scettico che viene alimentato negli ambienti vicini alla Juventus. Quello che è certo è che lo spagnolo rappresenta l’unico allenatore in grado di alzare ancora di più il livello di questa Juventus. Un profilo europeo, vincente, internazionali, carico di idee, con un marchio indelebile di buon gioco e bello stile. Insomma, tutto quello che Andrea Agnelli cerca. E, soprattutto, tutto quello che è costato l’addio a Massimiliano Allegri.

Le firme, forse, sono state già messe. Per saperlo bisognerà aspettare giugno.