Gian Piero Gasperini continuerà all’Atalanta. Il tecnico torinese, al termine della stagione che lo ha visto portare la Dea in Champions, ha deciso di rinnovare con il club fino al 2022. Spente sul nascere, dunque, le voci che lo volevano in procinto di passare alla Roma, per tentare una nuova sfida.

Con le dimissioni di Gattuso, entrambe le milanesi cambieranno allenatore. Se l’Inter ha già pronto Antonio Conte (con lui nel suo staff il fratello e Oriali), il Milan si trova davanti a un vero e proprio rebus. Difficile ipotizzare un ritorno di Allegri o Mihajlovic, il nome buono potrebbe essere quello di Inzaghi, già sul taccuino di Paratici alla Juve.

Proprio Miha è al centro di un intrigo: la salvezza da sogno conquistata a Bologna lo proietta verso una big. La Juventus lo tiene in considerazione, ma se dovesse salutare Simone Inzaghi il serbo potrebbe tornare alla sua Lazio, dopo averne indossato la maglia da giocatore.

La Roma, scottata dal rifiuto di Gasperini, sembra essere al palo. Indietro Marco Giampaolo, il sogno resta Maurizio Sarri, pronto a lasciare il Chelsea dopo una sola stagione a Londra.