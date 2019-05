Il produttore di porchetta di suino nero dei Nebrodi Giuseppe Oriti rappresenterà la Sicilia a “soSTAnza”, la piazza degli artigiani di Festa a Vico.

La manifestazione, che ospita gli artigiani del gusto, è fortemente voluta dallo chef Gennaro Esposito, due stelle Michelin della Torre del Saracino. Giuseppe Oriti è allevatore di suini neri dei Nebrodi e produttore di porchetta nell’azienda agrituristica “Il Vecchio Carro” sita a Caronia, in provincia di Messina.

Giuseppe Oriti rappresenterà la Sicilia nella Piazza degli artigiani di “Festa a Vico”

Per la seconda edizione di “soSTAnza” sono state selezionate solo materie prime di qualità e prodotti che rappresentano l’autenticità del gusto e lo chef Gennaro Esposito ha allestito un parterre di grandi firme, ancor più ricco di quello dell’anno passato. “Ci saranno realtà di assoluta eccellenza e materie prime talvolta addirittura sconosciute ma che impreziosiscono le creazioni delle stelle della cucina italiana – ha spiegato Gennaro Esposito -.

Non poteva, quindi, mancare la pluripremiata porchetta che Giuseppe Oriti produce con i maialini neri dei Nebrodi, specie autoctona antichissima che si caratterizza per la piccola taglia e il mantello scuro. Le pregiati carni, molto tenere e saporite, vengono lavorate e trasformate in prodotti di altissima qualità. Per la produzione della porchetta vengono selezionati i lattonzoli con un peso che varia dagli 8 ai 20 kg.

Il gusto della carne viene esaltato dai maestri salumieri attraverso un procedimento di massaggiatura con il sale marino siciliano e con vari aromi naturali, che precede la cottura nel forno a legna dell’azienda agricola, secondo l’antica ricetta di famiglia. Per la sua preparazione non vengono utilizzati né additivi, né conservanti.

L’appuntamento per scoprire i prodotti di eccellenza provenienti da 12 regioni d’Italia è per il 3 e 4 giugno presso il Moon Valley a Seiano. Qui i produttori potranno interloquire con alcuni dei più grandi chef italiani presenti a Festa a Vico, far conoscere i loro prodotti e discutere delle opportunità che il nostro territorio mette a disposizione.

Festa a Vico 2019 – giunta alla diciassettesima edizione – nasce nel 2003 da un’idea dello chef Gennaro Esposito per far incontrare cuochi emergenti ed affermati nella sua Vico Equense. Nel corso degli anni la manifestazione è diventata un appuntamento di grande richiamo per gli amanti del food. La kermesse dura tre giorni che spaziano dalla popolare “Repubblica del cibo” al “Cammino di Seiano”, fino all’appuntamento glamour con la “Cena delle Stelle”.