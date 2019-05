Professoressa sospesa a Palermo, sarà annullata la sanzione

“Abbiamo individuato la soluzione per chiudere la vicenda senza presentare il ricorso al Tribunale di Palermo: una dichiarazione di illegittimità della sanzione che fa venir meno gli effetti giuridici della sanzione”. Lo affermano gli avvocati Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna, legali della docente Rosa Maria Dell’Aria, dopo l’incontro a Palermo con i dirigenti del Miur . “Per i dettagli e la definizione formale – aggiungono – ci incontreremo nei prossimi giorni”.

L’incontro si è svolto all’aeroporto di Punta Raisi, tra il capo dipartimento Sistema educativo del Miur Carmela Palumbo, il capo dell’ufficio legislativo Maurizio Borgo e i legali Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna. La docente era stata sospesa per 15 giorni dal provveditore Marco Anello ed era rientrata lunedì scorso dopo aver scontato la sanzione. Gli alunni della II E dell’Iti Vittorio Emanuele III in un PowerPoint avevano paragonato le leggi razziali al decreto sicurezza e per il provveditore si era trattato di omesso controllo.