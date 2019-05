Qualche chilo di troppo può allungare la vita, purché il sovrappeso sia leggero. Non siamo al punto da dichiarare il grasso sia sano ma possiamo tirare un respiro di sollievo se la nostra linea non è proprio perfetta. Ecco, infatti, che all’orizzonte si intravede qualche novità.

Un (leggero) sovrappeso può allungare la vita

È arrivato il momento di cambiare idea sui canoni di bellezza. Molte donne – e non soltanto loro – ritengono che la bellezza sia assimilabile alla magrezza. Le forme più morbide e rotonde, invece, sarebbero da condannare per sentirsi belle e sane. Niente di più sbagliato.

Basta perdere tempo dietro diete estenuanti ed esercizi fisici massacranti. Se avete qualche chilo di troppo, non createvi problemi. Siete in salute e potreste anche vivere qualche anno in più della vostra vita. Con questo, però, ci teniamo a precisare che gli eccessi sono sempre da evitare. Stiamo parlando di un “leggero” sovrappeso, non di obesità.

Lo studio che lo conferma

Essere un po’ sovrappeso ha i suoi benefici. Protegge il cuore, aiuta durante i periodi di malattia e abbassa il rischio di una morte prematura. Lo ha confermato uno studio condotto dalla dott.ssa Katherine Flegal – scienziata ed epidemiologa americana del National centre for health statistics – del Centro per il controllo delle malattie e la prevenzione del Maryland, negli Stati Uniti.

A giocare un ruolo fondamentale in questa storia è il BMI, l’indice di massa corporea che indica il rapporto tra il peso e l’altezza. Le persone normopeso hanno un indice BMI tra i valori 18,5 e 24,9 ma i ricercatori hanno rilevato che avere un BMI tra il 25 e il 29,9 quindi più alto del normale ma senza arrivare ai livelli di obesità gravi, riduce dal 6 al 7 % il rischio di morte prematura.

Le dovute misure

La nuova scoperta per adesso viene chiamata “paradosso dell’obesità”, perché sembra andare contro ogni consiglio di dietologi e nutrizionisti.

Lo studio forse è ancora da dimostrare del tutto. Finora sono stati analizzati ben 97 studi condotti in tutto il mondo e dedicati all’argomento per un totale di circa 3 milioni persone coinvolte.

Se questa scoperta venisse confermata, i cambiamenti per l’umanità potrebbero essere fondamentali. Le persone comincerebbero ad accettarsi anche con qualche chilo di troppo, senza andare dietro a stereotipi a tutti i costi. Inoltre ne risentirebbe positivamente anche il mondo della moda, con i suoi canoni di bellezza sempre più pericolosi.