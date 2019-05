Il calendario e i trailer delle serie tv in uscita a giugno

Un calendario ricco di novità quello di Netflix nel mese di giugno. Oltre al ritorno a sorpresa di Black Mirror, assisteremo anche alla conclusione di Jessica Jones, ma torneranno anche titoli come Dark, 3% eHappy!. Per i più nostalgici, poi, dal 30 giugno saranno disponibili tutte le stagioni di Glee.

Black Mirror – quinta stagione dal 5 giugno

Arrivano i nuovi episodi della serie futuristico-distopica di Charlie Brooker e Annabel Jones. In Smithereens Andrew Scott se la prende coi produttori di un’app ipnotica, in Rachel, Jack and Ashley, Too Miley Cyrus è una star che parla coi fan da un assistente vocale mentre in Striking Vipers Anthony Mackie è un marito che sogna una vita alternativa.

Happy! – seconda stagione dal 5 giugno

Christopher Meloni, famoso per Law&Order e Oz, torna nei panni di un detective violento e alcolizzato che cerca di ripulirsi per stare assieme alla figlia. Ma un folle rapitore torna a minacciare i bambini della città e quindi per sgominarlo Nick Sax dovrà tornare ad allearsi con… l’amico immaginario della figlia.

Tales of the City – miniserie dal 7 giugno

Dai racconti di Armistead Maupin, ecco la nuova miniserie che raconta le vite intrecciate di una serie persone che vivono liberamente la propria identità in un quartiere di San Francisco.

Designated Survivor – terza stagione dal 7 giugno

Torna la serie presidenziale con Kiefer Sutherland che, dopo essere stata cancellata dalla Abc, è stata appunto salvata da Netflix che ha deciso di produrne una terza stagione.

The Chef Show – prima stagione dal 7 giugno

Jon Favreau, regista di Iron Man e Jungle Book, si cimenta in un nuovo show culinario in collaborazione con lo chef Roy Choi per trasmettere la potenza del cibo come viaggio e scoperta.

3% – terza stagione dal 7 giugno

Nuovi episodi per la serie distopica che è anche la prima produzione originale brasiliana di Netflix: è ambientata in un futuro in cui solo il 3% della popolazione è scelto per vivere in un paradiso virtuale ma il sistema è ormai pronto a crollare.

Jinn – prima stagione dal 13 giugno

Ecco la prima produzione panaraba di Netflix: un gruppo di adolescenti vede le proprie vite sconvolte quando, durante una visita a Petra, uno spirito maligno appare loro e inizia a provocare piccole e grandi catastrofi.

Leila – prima stagione dal 14 giugno

Arriva dall’India una nuova serie originale che immagina un futuro dove l’unica legge è la purezza: una donna inizia a sfidare il sistema per garantire la libertà alla propria figlia Leila.

Jessica Jones – terza stagione dal 14 giugno

Si conclude il ciclo delle serie Marvel-Netflix con gli ultimi episodi delle vicende di Jessica Jones che dovrà affrontare l’ennesimo psicopatico intenzionato ad eliminarla.

Trinkets – prima stagione dal 14 giugno

Tre ragazze stringono un’insolita e comunque problematica amicizia quando si ritrovano tutte e tre a un gruppo di recupero per taccheggiatori compulsivi.

Mr Iglesias – prima stagione dal 21 giugno

Il comico americano Gabriel Iglesias è il protagonista di questa serie comica nei panni di un volenteroso insegnante che vuole raddrizzare i suoi alunni difficili strappandoli così dalle grinfie del vicepreside.

Dark – seconda stagione dal 21 giugno

Torna la produzione originale tedesca di Netflix: Dark continuerà ad esplorare i misteri di un loop temporale che collega persone vissute diversi anni le une dalle altre nella stessa cittadina dove sorge anche una centrale nucleare.

7Seeds – prima stagione dal 28 giugno

Dall’omonimo manga giapponese ecco la nuova serie originale anime di Netflix che vede come protagonisti un gruppo di giovani che, risvegliatisi da un sonno criogenico, si ritrovano in un mondo devastato da un meteorite.