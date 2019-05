Il contest di George e Amal per la Clooney Foundation: in palio un invito a pranzo

Join George & Amal Clooney for a Double Date at Their Lake Como Home

Amal Clooney’s husband George offers YOU the chance to join him and Amal on a double date… on Lake Como! Donations benefit the Clooney Foundation for Justice. #omazeEnter here: http://bit.ly/meet-amal-george-clooney

Publiée par Omaze sur Mercredi 29 mai 2019