Penny Market assume diplomati e laureati. Nuove offerte di lavoro nelle principali regioni d’Italia.

La catena europea di supermercati discount nata in Germania e leader sul mercato europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata ricerca diplomati e laureati da assumere come addetti alle spedizioni, addetti alla clientela, allievi direttori ed altre figure per gli oltre 375 punti vendita presenti nelle principali regioni d’Italia presso i quali lavorano già 3.000 dipendenti.

Penny Market assume diplomati e laureati

L’obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti. A loro garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce.

Penny Market è sempre vicina ai clienti. L’offerta spazia su una larga varietà di prodotti alimentari di qualità che provengono, in misura sempre maggiore, da produttori regionali e locali. In questo modo si favoriscono anche lo sviluppo delle piccole realtà e rispondendo alle esigenze di molte famiglie e consumatori.

Il segreto del grande successo di Penny Market è rappresentato dalla passione, dall’entusiasmo e dalla professionalità per la gestione dei processi, delle persone e delle strategie.

Penny Market, l’azienda

L’azienda fa parte del grande gruppo tedesco REWE. Penny Market sbarca in Italia nel 1994 grazie ad un processo di espansione internazionale in collaborazione con la catena Esselunga. L’unione tra questi 2 gruppi leader si rivela un grande successo grazie alla grande varietà e qualità dell’assortimento che comprende non solo una vasta gamma di prodotti alimentari, ma anche prodotti per la casa e per la pulizia.

Qualche anno dopo Penny Market si rende indipendente staccandosi dal gruppo Esselunga. L’azienda riesce così a consolidare la sua presenza anche in molti paesi Europei e soprattutto in Italia occupando le posizioni commerciali più strategiche.