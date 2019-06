Dopo quattro anni, Jurgen Klopp e il Liverpool sollevano il loro primo trofeo insieme. E che trofeo, la Champions League. Nella finale di Madrid, i Reds si sono imposti sul Tottenham per 2-0, con un goal per tempo, a firma di Salah – su rigore – e Origi, l’uomo del destino nella competizione europea dopo la rete decisiva con il Barcellona in semifinale.

Una finale aperta subito dall’ingenuità di Moussa Sissoko, che con un involontario tocco di mano dopo 24 secondi manda sul dischetto Salah, implacabile di fronte a Lloris. Il Tottenham prova a riorganizzarsi, senza però riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Alisson nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa, Pochettino prova a cambiare qualcosa, inserendo Lucas Moura e Llorente, ma i suoi creano occasioni solo su calci da fermo, con il destro al veleno di Eriksen. Alla fine, a trovare la via del goal è ancora il Liverpool, e Divock Origi in diagonale chiude definitivamente il discorso coppa. Da lì in poi, è solo una breve attesa per la festa dei Reds, alla sesta Champions della loro storia. Superlativi van Dijk e Alisson, che nell’ultimo anno e mezzo hanno reso la formazione di Klopp una corazzata anche nel pacchetto arretrato.

TABELLINO

TOTTENHAM-LIVERPOOL 0 – 2

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane. All.: Pochettino.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

Arbitro: Skomina (SVK).

Marcatori: al 2′ p.t. Salah (L), al 42′ s.t. Origi (L).