Il CT dell’Italia Under 21 ha diramato l’elenco dei convocati per gli Europei di categoria, in programma nel nostro paese e a San Marino. Ci sono Nicolò Zaniolo, Moisé Kean e Federico Chiesa come stelline di una generazione decisa a far meglio della squadra arrivata in semifinale due anni fa. Tra i pali, escluso Donnarumma, toccherà ad Alex Meret del Napoli. Una Nazionale sicuramente competitiva, adesso a parlare sarà il campo.

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento).

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).

L’Italia esordirà il 16 giugno al dall’Ara di Bologna contro la Spagna. Le sfide con Polonia prima, e Belgio poi, completano il programma del girone.