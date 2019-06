Soltanto qualche giorno fa era uscita la notizia del calciatore Neymar accusato di stupro. Il campione del Paris Saint Germain aveva negato le accuse pubblicando un video sui social, in cui rendeva pubbliche anche le conversazioni private con la ragazza. La vittima, però, conferma tutto.

Neymar accusato di stupro, la vittima conferma tutto

Si tratta della modella Najila Trindade Mendes. “Sì, sono stata vittima di uno stupro. Una aggressione a cui è seguito lo stupro”. Ha detto la ragazza intervistata ai microfoni del programma di inchiesta ‘Conexao Reporter’, sul canale televisivo Sbt. L’episodio sarebbe avvenuto in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio. La donna però ha sporto denuncia alle autorità brasiliane soltanto qualche giorno dopo, una volta tornata nel suo Paese.

Secondo quanto affermato dalla ragazza brasiliana, lei e Neymar si sono conosciuti su Instagram. Poi il campione l’avrebbe invitata a Parigi. Dopo una serata insieme Neymar, ubriaco, l’avrebbe violentata in hotel.

La modella brasiliana spiega anche i motivi del ‘divorzio’ dall’avvocato che aveva cominciato a seguirla e che ha rimesso il mandato. “Ho sentito una forma di pregiudizio contro di me. Lui mi ha creduto ma non del tutto. Voleva difendermi per l’aggressione, perché ha visto l’immagine che Neymar mi ha mandato, ma non lo stupro…”.

Successivamente Mendes ha ricostruito la serata del 15 maggio spiegando che “era sua intenzione fare sesso con il calciatore” chiarendo che il giocatore le aveva pagato l’hotel e il viaggio in aereo. Infine la modella ha spiegato che Neymar “era aggressivo, totalmente diverso dal ragazzo che avevo conosciuto nei nostri messaggi. Gli ho chiesto di smettere perché mi faceva male, ma lui ha continuato”.

L’attaccante del Paris Saint-Germain ha rigettato ogni accusa. Certo di essere innocente, si è difeso sin da subito proprio con un lungo video su Instagram.

Il messaggio video è stato poi caricato anche sulle altre pagine social del giocatore. “Sono accusato di stupro, è una parola pesante, una cosa molto forte, ma è quello che sta succedendo in questo momento. Sono rimasto sorpreso. Chi mi conosce sa chi sono e sa che non farei mai una cosa del genere”.

Foto da Twitter.