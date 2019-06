Esplosione a Rocca di Papa, 9 feriti: tra loro il sindaco e 3 bambini

Una violenta esplosione si è verificata poco fa in una palazzina di tre piani a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Secondo le prime informazioni riportate da Ansa, almeno nove persone, tra cui un bambino portato in ospedale in codice rosso, sono rimaste ferite.

I vigili del fuoco fanno sapere che l’esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, ha provocato il crollo di parte della palazzina. Sul posto sono già presenti le squadre dei vigili del fuoco e sono state attivate le squadre Usar, gli specialisti per la ricerca tra le macerie.

#10giugno #RoccadiPapa 11:50, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione dovuto ad una possibile fuga di gas in una palazzina di tre piani. Squadre al lavoro per verificare il coinvolgimento eventuale di persone. Intervento in corso pic.twitter.com/XPESDxYURR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 giugno 2019

Esplosione a Rocca di Papa, 9 feriti

Gli altri tre feriti, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sono due bambini, che hanno raggiunto l’ospedale di Frascati con mezzi propri, e un adulto. Secondo il Messaggero, si tratta del sindaco, Emanuele Crestini.

Si è sentito prima un boato e poi c’è stato il crollo parziale della facciata del palazzo a pochi passi dalla sede del Comune. E’ quanto ricostruito finora dell’esplosione avvenuta in corso della Costituente secondo il racconto di alcuni testimoni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

La dinamica

Sembra siano stati degli operai che stavano effettuando dei lavori stradali a rompere la conduttura del gas da cui poi si è innescata l’esplosione. Secondo una prima e parziale ricostruzione dei vigili del fuoco presenti sul posto, gli operai stavano lavorando in un cantiere stradale proprio davanti al Municipio e in maniera accidentale avrebbero rotto la conduttura.

Gli stessi operai avrebbero poi tentato riparare la tubatura per interrompere la fuoriuscita di gas. Il tentativo però + stato vano.

L’esplosione che si è innescata all’interno del palazzo del Comune ha coinvolto diversi ambienti e ha fatto saltare tamponature interne ed un muro esterno. All’interno del palazzo si è anche sviluppato un incendio a causa della perdita di gas che non è stato ancora possibile interrompere. Le fiamme, ancora accese, hanno raggiunto l’archivio comunale.

La colonna di fumo è visibile fino alla periferia di Roma. Non risultano al momento altre persone ferite o dispersi e l’incendio è tenuto sotto controllo dai vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Rocca di Papa e della compagnia di Frascati.

Sono state evacuate le abitazioni vicine alla sede del Comune di Rocca di Papa per il pericolo di ulteriori esplosioni. La zona è stata interdetta. Al momento si segnalano 4 feriti, fra cui tre bambini. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia e 118 con due automediche, quattro ambulanze e un elicottero.

Foto da Twitter.