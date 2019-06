Incidente a Ragusa, muore una mamma: feriti figlio e marito

Drammatico incidente a Ragusa. Il bilancio parla di una vittima e due feriti. Stanotte, intorno alle 2, sulla statale 25 che conduce da Marina di Ragusa al capoluogo ibleo, la vettura è uscita fuori strada per cause in corso d’accertamento della Polizia Stradale.

Incidente a Ragusa

È deceduta una donna di 38 anni, mentre sono rimasti feriti il marito 39enne ed il figlio di 12 anni, che sono stati giudicati guaribili, rispettivamente, in 7 giorni e 30 giorni. La famiglia stava rientrando dal mare.