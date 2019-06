“Paperissima Sprint” riparte dalla Sicilia con Brumotti, le Veline e il Gabibbo

Tutto pronto per il varietà estivo di Canale 5. Lunedì 10 giugno, alle ore 20.35 riparte la nuova edizione di “Paperissima Sprint”. Il programma ormai storico firmato da Antonio Ricci sarà guidato da una squadra inedita.

Al timone di Paperissima Sprint nell’estate 2019 ci sono le Veline di “Striscia la notizia” Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, per la prima volta alla conduzione di un programma televisivo, Vittorio Brumotti, per la settima volta alla guida del programma. Nella squadra non poteva mancare un’icona di Canale 5, l’immancabile Gabibbo, presenza fissa nel programma dal 1990.

“Paperissima Sprint” riparte dalla Sicilia

Paperissima Sprint andrà in onda dalle più belle località della Sicilia. I conduttori sono pronti a cimentarsi in tante gag inedite e nella presentazione di nuovi filmati di papere, gaffe ed errori tv provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno c’è spazio per i telespettatori. Chi lo desidera, infatti, può spedire i filmati al sito www.paperissima.mediaset.it.

L’appuntamento con la nuova edizione è tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Il programma è pronto ad andare in onda per tutta l’estate. Paperissima Sprint infatti prenderà il posto di “Striscia la notizia” per tutta la bella stagione.

La prima edizione risale al 1990 e nasce su Italia 1 come uno speciale di “Paperissima”. Tra i conduttori che si sono susseguiti, stagione dopo stagione: il padre della tv italiana Mike Bongiorno, un’esordiente Michelle Hunziker, Serena Grandi, Miriana Trevisan, Naike Rivelli, Antonella Mosetti, Eva Henger, Edelfa Chiara Masciotta, Juliana Moreira, Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti, Valeria Graci, Alessia Reato, Maddalena Corvaglia, Roberta Lanfranchi e ora anche Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Paperissima Sprint è uno dei programmi televisivi che segnano l’inizio dell’estate. Con la simpatia di conduttori e filmati, accompagna i telespettatori tra sorrisi e relax. Anche quest’anno il varietà estivo di Canale 5 è pronto a rinfrescare le calde serate della bella stagione.

