Ficarra e Picone celebrano 25 anni di carriera con un tour nel 2020

MILANO (ITALPRESS) – Salvo Ficarra e Valentino Picone celebreranno venticinque anni di sodalizio artistico con un tour che toccherà oltre 20 città.

Il prossimo lunedì 17 giugno al via l’apertura della prevendita su www.ticketone.it e il 24 giugno nelle prevendite abituali, delle prime date già confermate della tournée che partirà dal 2 maggio 2020 da La Spezia (Teatro Civico), dal 6 tappa a Mantova (Teatro Sociale), dal 12 a Trento (Teatro Sociale), dal 16 a Ferrara (Teatro Comunale) e dal 26 a Senigallia (Teatro La Fenice).

La stagione estiva 2020 li vedrà impegnati dal 6 al 21 giugno al Teatro di Verdura di Palermo, il 10 luglio al Lucca Summer Festival, l’11 luglio in Piazza Grande a Palmanova (Ud), il 18 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia, il 23 luglio al Anfiteatro La Civitella di Chieti, il 25 luglio al Fossato del Castello di Barletta, il 26 luglio al Pala Live Piazza Palio di Lecce. Il 28 luglio Ficarra e Picone arriveranno alla Summer Arena di Soverato (Cz) e chiusura in bellezza del tour estivo al Teatro Antico di Taormina dal 31 luglio al 2 agosto.

Già chiuse anche le prime tappe che vedranno impegnati Ficarra & Picone da settembre 2020 nei più grandi e celebri teatri italiani: 11 e 12 settembre Genova (Teatro Carlo Felice), 15 e 16 settembre Bologna (Teatro Celebrazioni), dal 22 al 27 settembre Roma (Teatro Brancaccio), 6 e 7 ottobre Napoli (Teatro Augusteo), 20 e 21 ottobre Firenze (Teatro Verdi), 27 e 28 ottobre Torino (Teatro Colosseo) e dal 3 all’8 novembre Milano (Teatro della Luna).

