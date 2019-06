I TRENI INTERCITY SI RINNOVANO, INVESTIMENTO DA 1,4 MILIARDI

ROMA (ITALPRESS) – Gli Intercity si rinnovano. Trenitalia, Fs Italiane e il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture hanno presentato i nuovi servizi che da oggi saranno attivi su questa tipologia di treni. All’evento, organizzato presso l’area Frecciaclub della Stazione Termini, è intervenuto anche il ministro Danilo Toninelli. Le novità – come informa Trenitalia – riguardano il contratto di servizio 2017-2026, che consentirà di migliorare la flotta che opera sui 108 collegamenti quotidiani, di cui 88 giornalieri e 20 notturni. Il servizio Intercity, che per il 70% interessa il Sud Italia, è utilizzato da 14 milioni di persone all’anno. Il contratto di servizio prevede 1,4 miliardi d’investimento che sono stati utilizzati per abbassare “l’età media” della flotta, che a maturità di progetto dovrebbe scendere da 25 anni a 15 anni.

«Entro il primo semestre del 2020, saranno pronti 29 convogli con la locomotiva E414. Si tratta di locomotive derivate dall’alta velocità con un’accelerazione 1,5 volte più veloce rispetto a quelle attuali degli Intercity. Entro il 2021, invece, arriveranno 70 locomotive 464, ed entro il 2020 avremo anche 40 convogli con locomotore 401», ha annunciato Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia, rimarcando l’input arrivato dal committente Mit per migliorare la qualità dei servizi. Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Fs Italiane, ha ricordato il piano previsto per il rinnovamento di tutte le tipologie di treni: «sono 13 miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni, che rappresentano una minima parte dei 58 miliardi totali previsti nei prossimi 5 anni». «L’attenzione deve rimanere sempre alta per garantire un risultato di livello come ci ha chiesto la gente», ha detto Toninelli, esprimendo la sua soddisfazione «nonostante il compito del Ministero sia quello di vigilare, controllare e indirizzare». Fra le novità: punti snack con vending machine, posti per le biciclette con caricatore per batteria elettrica e sistema di video-sorveglianza.

