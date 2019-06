Iniziano oggi a Roma le riprese della commedia on the road “Un figlio di nome Erasmus“, diretta da Alberto Ferrari (Tra due donne, La terza stella).

Ciak a Roma del nuovo film di Luca e Paolo, torna Carol Alt

Del cast fanno parte Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti nei panni di quattro quarantenni che, a distanza di 20 anni dall’Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio avventuroso ed emozionante e per scoprire un segreto che potrebbe cambiare la vita a uno di loro. Il film segna anche il ritorno di Carol Alt sul grande schermo.