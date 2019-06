EURO U.21: AZZURRINI PRONTI AL DEBUTTO A BOLOGNA CONTRO LA SPAGNA

BOLOGNA (ITALPRESS) – A quasi ventiquattro ore dal debutto nel campionato europeo Under 21 il Ct Gigi Di Biagio ha una certezza per la formazione che scenderà in campo in un Dall’Ara tutto esaurito da giorni. E’ quella che riguarda il portiere. Tra i pali, infatti, ci sarà Alex Meret. Lo ha annunciato il mister incontrando i giornalisti alla vigilia della partita. “Oggi facciamo l’ultimo allenamento. Ho un paio di dubbi e mi rimarranno fino a domani”, ha spiegato Di Biagio. La formazione, dunque, la conosceremo solo poco prima del fischio d’inizio. “Il ruolo del portiere non è come gli altri – ha spiegato Di Biagio – ma non mi sento di dire che non verrà mai cambiato”.

“L’obiettivo – ha aggiunto il mister – è cercare di fare la gara, attaccare e fare gol conservando l’equilibrio giusto per non dare molte chance agli avversari”. La Spagna è un’avversaria temibile, ma “vista la formula del torneo questa non è la prima gara del torneo, è un sedicesimo perché ogni partita diventa decisiva”, ha spiegato il mister degli azzurrini. Brucia ancora la sconfitta contro le Furie Rosse nella semifinale del 2017, quando una tripletta di Saúl Ñíguez permise alla Spagna di vincere 3-1 a Cracovia, col gol della bandiera degli italiani messa a segno da Federico Bernardeschi. “Quella semifinale la perdemmo in dieci. La speranza è che riusciremo a giocare contro di loro 11 contro 11 e di competere alla grande. Magari sarà la volta buona che li battiamo”, ha concluso Di Biagio. (ITALPRESS).